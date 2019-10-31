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Для России двери закрыты: в Конгрессе США приняли резолюцию против включения РФ в G7

31 октября 2019, 08:26

РФ нельзя допускать на саммит G7, пока Кремль не начнет уважать территориальную целостность других государств.

Конгресс США
Резолюцию против включения России в G7 приняли единогласно / Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in the USA

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США принял резолюцию против участия России в саммите стран Большой семерки, хотя ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Соединенные Штаты Америки будут работать над возвращением России в G7

Инициатором голосования за резолюцию выступил конгрессмен Альбио Сирейс. В документе говорится о том, что РФ нельзя допускать на саммит G7 до тех пор, пока Кремль не начнет уважать территориальную целостность других государств. Сирейс подчеркнул, что Россия продолжает оккупацию Востока Украины, дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке и нарушает права человека. При этом с 2014 года, после того как Россия перестала участвовать в G7, Россия "стала более агрессивной [на территории Украины] и подорвала демократию во многих других странах, включая США".

Резолюцию против включения России в G7 приняли единогласно. 

Напомним, 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Россию следует вернуть в  Большую восьмерку (G8). Позже во время телефонного разговора президенты США и Франции – Дональд Трамп и Эммануэль Макрон – договорились, что в 2020 году Россию пригласят к участию в саммите стран Большой семерки (G7), откуда ее выгнали после незаконной аннексии украинского Крыма. 

В свою очередь, Россия назвала свои условия для возвращения в Большую восьмерку. В Кремле боятся ловушки "семь против одного".

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Официальный представитель немецкого правительства Штефан Зайберт заявил, что Россия сможет вернуться в Большую восьмерку лишь после деоккупации Донбасса и возвращения Крыма Украине.

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс конференции в Берлине 21 августа сошлись во мнении, что возвращение России в Большую восьмерку было бы преждевременным.

Россия США Конгресс США Большая семерка новости США
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