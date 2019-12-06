"Вибачте за нього": в Казахстане запустили флешмоб после слов президента о Крыме

Художнику Ахмедьярову не дали развернуть плакат, который теперь распространяют в соцсетях / Фото: Радио Азаттык

В Казахстане запустили флешмоб под хештегом #вибачтезанього из-за высказываний президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по поводу аннексии Крыма.

В Instagram и Twitter казахи публикуют снимок плаката с головой осла, с которым накануне вышел на пикет казахстанский художник, чтобы попросить прощения у народа Украины.

Флешмоб массово распространился в социальных сетях и приобретает все большую популярность.

Как известно, в Казахстане художник Асхат Ахмедьяров вышел к посольству Украины в Нур-Султане с плакатом с надписью на украинском языке: "Вибачте за нього" и рисунком с изображением головы осла. Организатор пикета признался, что пришел просить прощения у народа Украины за высказывания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о Крыме. Сотрудники спецслужб вырвали у художника из рук плакат, но арестовывать не стали.

Как ранее сообщал Главред, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская похвалила президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за высказывание о Крыме.

Напомним, в МИД Украины отреагировали слова казахского лидера.