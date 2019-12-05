"Особенно обидно": в МИД Украины пожурили президента Казахстана из-за Крыма

В украинском министерстве указали, что подобные высказывания противоречат резолюции Генассамблеи ООН.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оскандалился заявлением об аннексии Российской Федерацией Крыма. В МИД Украины отреагировали слова казахского лидера.
Так, в украинском внешнеполитическом ведомстве пригрозили Казахстану демаршем.
"Слова президента Республики Казахстан не только противоречат принципам украинского-казахстанских отношений, но и международно признанной позиции, зафиксированной в резолюции Генассамблеи ООН", – говорится в сообщении МИД Украины, передает Крым. Реалии.
При этом в ведомстве указали, что "особенно обидно, что такие слова президента Казахстана прозвучали накануне министерского заседания ОБСЕ".
Как ранее сообщал Главред, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская похвалила президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за высказывание о Крыме.