"Войдем в Киев и покончим там с анархией": Жириновский спятил из-за "ДНР" и "ЛНР"

Жириновский пригрозил Киеве из-за "ДНР" и "ЛНР" / УНИАН

Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который ранее пригрозил уничтожить Украину, перед встречей Владимира Путина, Владимира Зеленского, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона в рамках нормандского саммита в Париже 9 декабря спятил и предупредил Киев о возможных последствиях, если вопрос "ЛНР" и "ДНР" решен не будет.

"Пусть Украина знает: если вопрос с "ДНР" и "ЛНР" не будет урегулирован по формуле Штайнмайера, его придется решать по формуле Молотова-Риббентропа. А это окончательный раздел: европейцы входят во Львов, а мы войдем в Киев и покончим там с анархией", - процитировал слова Жириновского на своей телеграм-канале главный редактор Эма Москвы Алексей Венедиктов.

Отметим, личная встреча президентов Украины и России – Владимира Зеленского и Владимира Путина тет-а-тет запланирована на 21:40 в Елисейском дворце после завершения переговоров лидеров "нормандской четверки" и их совместной пресс-конференции.

Читайте такжеЖириновский нашел вариант "достойного конца Украины".Напомним, ранее лидер ЛДПР и депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский предложил переманивать украинцев в Россию. По мнению Жириновского, Россия должна внести поправки в закон и выдавать российские паспорта всем желающим гражданам Украины. Он считает, что это остановит американизацию соседнего государства, а украинцы массово бросятся получать документы РФ.