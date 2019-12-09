Втоптали в грязь: АТОшники в Париже бунтуют против России и "ЛДНР"

Помимо бунтующих до наготы активисток Femen в Париж со своей акцией приехали и ветераны АТО на Донбассе.

АТОшники Андрей Козинчук и Максим Жорин свою акцию объясняют протестом против капитуляции перед Россией. По их словам, "Украина превыше всего".

В рамках акции они уже публично порвали и втоптали в землю флаг РФ и "ДНР", пишет Обозреватель.

Всем желающим они раздают листовки с окровавленным портретом главы РФ Владимира Путина, подписанные "Россия ведет войну не с Украиной, а с Европой!"

"Это то, что мы хотели бы сегодня сказать и Российской Федерации, и искусственной "республике", которую она создала на территории Украины. Слава Украине! Героям Слава! Слава нации! Смерть врагам!" – заявили украинские ветераны.

Как сообщалось, еще до официального старта встречи проведут отдельно Меркель и Макрон (между 16:00 и 17:00 по Киеву). Позже должна состояться и встреча Путина и Зеленского. Раньше такую возможность подтверждали и украинская, и российская стороны, хотя в предварительном расписании "нормандского саммита" 9 декабря двусторонняя встреча отсутствует.

Напомним, вместе с Путиным в Париж прибыли руководитель Газпрома Алексей Миллер и глава Минэнерго Александр Новак.

В свою очередь Зеленский также привез на нормандские переговоры большую делегацию. В состав официальной делегации Украины вошли глава Офиса президента Андрей Богдан, исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, министр МВД Арсен Аваков и др.