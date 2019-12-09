В Турции озвучили плюсы аннексии Крыма Россией

В Турции неожиданно нашли позитив в аннексии Крыма / Reuters

Глава Ассоциации евразийских правительств Хасан Дженгиз заявил, что аннексия Крыма Россией может иметь для экономики Турции массу позитивных преимуществ.

Как сообщает Лента.ру, в беседе с журналистом Хаялом Муаззином он заявил, что полуостров российским никогда не признают страны Европы, США и Украина.

"Но реакцию наших людей я не понимаю. Крымский народ сделал правильное решение, провел референдум и сделал свой выбор. Народ этого захотел", — сказал Дженгиз.

По словам главы ассоциации, полуостров и черноморский регион могут в высокопродуктивный экономический центр. В качестве примера он привел Гамбург в Европе и Чикаго в Америке. Дженгиз не сомневается, что строительство Крымского моста поспособствует притоку товаров из Азии в Европу.

"Участие в этом проекте, по нашим расчетам, даст 30 процентов роста турецкой экономики. (...) Здесь не стоит вопрос о том, принадлежит Крым России или нет, здесь речь идет о силах экономического характера", — указал он.

Читайте такжеВозвращение аннексированного Крыма: в СНБО дали разъяснениеСобеседник подчеркнул, что Турция не может оказывать поддержку тюркоязычным жителям полуострова из-за сложившейся в мире ситуацией против аннексии. Таких граждан в Крыму насчитывается порядка 350 тысяч.

"Я не вижу вреда признания Крыма как части России, это бы улучшило наши отношения", — отметил он.

Дженгиз убежден, что Москва и Анкара могли конструктивно сотрудничать, однако отношения страны испортили "террористы", которые сбили российский бомбардировщик Су-24 в 2015 году.

Как ранее сообщалось, депутат Госдумы РФ и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская на Международной конференции в Сербии во всеуслышание заявила, что аннексированный Крым на самом деле просто вернулся в Россию, и это навечно.

Напомним, Поклонская похвалила президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который заявил, что республика не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией.