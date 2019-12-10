"Цепляться за власть из гроба": блогер рассказал, почему Путин выглядел в Париже как больной

Встреча в нормандском формате / Reuters

Владимир Путин во время состоявшегося 9 декабря в Париже саммита в нормандском формате вел себя как глубоко больной человек.

Такое мнение высказал известный блогер и военный эксперт Эль Мюрид (Анатолий Несмиян)

"Ну, и субъективные впечатления, точнее, визуальные - судя по тому, что Путин с большим трудом ходил, проблемы со здоровьем у него вполне серьезные. Так ходят и волокут ноги люди с очень больной спиной. С международными встречами всегда так - туземные фотографы оттренированы, как именно снимать фюрера, с какого ракурса и освещенностью. Импортные акулы пера никакой деликатности не проявляют, показывают все как есть", - написал он.

Однак, Эль-Мюрид уверен, что даже серьезные проблемы со здоровьем не заставят Владимира Путина отказаться от почти безграничной власти, которая у него есть в России.

"Впрочем, здоровье Путина особой роли не играет - в его ситуации он будет цепляться за власть даже из гроба, вопрос здоровья лидера актуален только для демократических стран. В диктатурах это никакого значения не имеет", - подытожил он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский оценил переговоры с Владимиром Путиным, использовав фразу "давайте говорить - ничья". До этого президент РФ предлагал Украине скидку на газ, используя цитату из стихотворения Сергея Михалкова

