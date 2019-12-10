"Соловьиный помет трус": Захарова призвала Зеленского пустить журналистов "русии" на Донбасс

Захарова призвала Зеленского пустить журналистов на Донбасс / instagram.com/mzakharovamid

Спикер МИД России Мария Захарова, которая ранее огрызнулась на заявление Помпео по Донбассу в поддержку Украины, публично пожаловалась на то, что российских журналистов не пускают на Донбасс, и призвала Владимира Зеленского повлиять на ситуацию.

"Три раза пересматривала отрывок пресс-конференции в Париже, где президент Украины Владимир Зеленский предлагает Соловьеву приехать и самому "посмотреть, походить ножками, ручками, глазками". Вопрос к Зеленскому: а пустите?

Раскрою тайну, российских журналистов не пускают на территорию Украины. Разворачивают на границе, задерживают и депортируют, не выпускают из самолета. Не пустили даже тех, кто прилетел не "ножками и ручками" походить по Киеву, а на проходившую там конференцию ОБСЕ. Как , припомню, Evgeny Primakov, которому даже не дали покинуть аэропорт", - высказалась Захарова на своей странице в Фейсбуке.

При этом спикер МИД РФ подчеркнул, что СБУ не пускает, охраняя "то , что там происходит" от российского эфира.

"Если, господин Зеленский, Вы серьезно, сделайте что-то "не в теории, а на практике и в конкретные сроки", как Вы любите, реализуйте своё приглашение российским журналистам. Можно, кстати, и интервью им дать", - обратилась публично Захарова к Зеленскому.

Отметим, граждане в Сети бурно отреагировали на Слова Захаровой.

"А я бы соловьева впустил, но без охраны...наверняка посольство русии располагает средствами для перевозки инвалидов в русию", - высказался некий Анвер Белов.

"Еще три раза посмотрите и послушайте --Зеленский пригласил журналистку РИА Новости Илону Рудневу , а не Соловьева...Соловьеву нечего делать на Украине ,пока он не прекратит антиукраинскую риторику и призывы к агрессии против Украины...его туда никто и не пустит....Соловьев не журналист ,а оголтелый пропагандист...", - добавил Владимир Крымин.

"Так по Донбассу ходят и никого не спрашивают. А вообще-то соловьиный помет трус. Он пока ему красный ковёр не постелить и не одеть на него кафтан с пуговичками и конечно же гонорар не дать , он никуда ни пойдёт", - добавил Михаил Медведев.

"Зе ясно дал понять, что въезд русским журналистам разрешен только в туфлях "Бриони"! (или их китайских аналогах). А то вы едете не понятно в чем... (русским сапогом украинскую землю топтать и глазами трогать)", - пишет Андрей Волков.

"Соловьев по Италии спец, его и в Крым не загонишь", - убежден Виталий Кононов.

Читайте также"Сожгли детей в Беслане, кокаина нет": "стареющая" Захарова "сунула нос" в дела ОдессыНапомним, ранее представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала договоренности в Минске шансом для Украины.

По ее словам, данный документ позволит Киеву реинтегрировать Донбасс и "вернуться на уровень настоящей государственности".

"Мы смотрим на минские договоренности как на шанс Украины провести реинтеграцию, хотя это очень непростое слово для Донбасса и вызывающее там, мне кажется, уже аллергию, так или иначе каким-то образом все-таки вернутся на пути или позиции "настоящей государственности", - отметила Захарова.