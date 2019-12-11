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ДТП под Владивостоком в России: столкнулись полсотни машин

11 декабря 2019, 08:47

Причиной масштабной аварии стал сильный снегопад.

ДТП под Владивостоком
На трассе образовалась огромная пробка / Фото: twitter.com/primuvd

В Приморском крае РФ вблизи Владивостока произошло масштабное ДТП - на трассе столкнулись более 50 автомобилей. Причиной аварии местные СМИ называют сильный снегопад. 

Сообщается, что в результате ДТП пострадали трое людей. Двух человек пришлось вызволять из автомобилей, так как их зажало в салоне.

На трассе образовалась огромная пробка. Движение по дороге в направлении Владивостока заблокировано. 

Напомним, 3 декабря в Буче под Киевом произошло кровавое ДТП - столкнулись автомобиль Porsche и местное маршрутное такси, погибли два пассажира маршрутки, еще трое людей госпитализированы. По предварительным данным, водитель Porsche столкнулся с маршруткой, когда выезжал с второстепенной дороги. 

Россия ДТП Владивосток новости России
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