ДТП под Владивостоком в России: столкнулись полсотни машин

На трассе образовалась огромная пробка / Фото: twitter.com/primuvd

В Приморском крае РФ вблизи Владивостока произошло масштабное ДТП - на трассе столкнулись более 50 автомобилей. Причиной аварии местные СМИ называют сильный снегопад.

Сообщается, что в результате ДТП пострадали трое людей. Двух человек пришлось вызволять из автомобилей, так как их зажало в салоне.

На трассе образовалась огромная пробка. Движение по дороге в направлении Владивостока заблокировано.

Напомним, 3 декабря в Буче под Киевом произошло кровавое ДТП - столкнулись автомобиль Porsche и местное маршрутное такси, погибли два пассажира маршрутки, еще трое людей госпитализированы. По предварительным данным, водитель Porsche столкнулся с маршруткой, когда выезжал с второстепенной дороги.