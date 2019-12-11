Не США: в России рассказали, кого нужно позвать в "нормандскую четверку"

Сергей Лавров / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который нарвался на "шпильку" от госсекретаря США Майка Помпео, высказал свое мнение относительно того, кого нужно привлечь к "нормандскому формату", чтобы разрешить конфликт на Донбассе.

Главный российский дипломат считает, что "нормандская четверка" должна пополнится представителями не США, а самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". Проблему могут решить лишь прямые переговоры между Киевом и оккупированными Донецком и Луганском, уверен Лавров.

"Что касается столиц, в которых стоит искать дополнительный ресурс для решения украинских проблем, для выполнения Минских договоренностей, то я бы упомянул после Киева не Москву и Вашингтон, а Донецк и Луганск. Это суть всей проблемы, стержень Минских договоренностей – прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском", – цитирует своего главу МИД РФ.

По его словам, западные страны, в том числе и США, могут помочь Украине, настаивая на выполнении Минских соглашений.

"Если США будут оставаться на тех позициях, которые исповедовал и проповедовал Волкер, бывший Спецпредставитель по Украине, то дело добром не кончится", – резюмировал Лавров.

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Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в случае, если Белый дом не изменит свою точку зрения относительно конфликта на Донбассе и будет оставаться ровно на тех же позициях, что и бывший специальный представитель Госдепа по Украине Курт Волкер, то дело примет весьма скверный оборот.