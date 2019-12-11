Песков рассказал, будет ли смотреть Путин Слугу народа с Зеленским

Владимир Зеленский и Владимир Путин / Reuters

Президент РФ Владимир Путин не намерен смотреть комедийно-сатирический сериал Слуга народа, в котором главную роль (Василия Голобородько) сыграл Владимир Зеленский - нынешний президент Украины.

Соответствующее заявление на брифинге сделал Дмитрий Песков − пресс-секретарь Путина.

"Он [Путин - Главред] не смотрит сериалы, поэтому я убежден, что он не смотрел [Слугу народа - Главред], и убежден, что смотреть не будет, ибо времени у него нет", — заявил путинский спикер.

Напомним, что телеканал ТНТ (который входит в холдинг Газпром-Медиа) со среды, 11 декабря, организует премьеру и последующий показ на российском ТВ сериала Слуга народа.