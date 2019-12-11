Слуга народа на ТНТ: дата выхода и все подробности

Слуга народа на ТНТ: все подробности / 1plus1.video/sluga-naroda

Сериал студии Квартал 95, который впервые вышел в Украине в 2015 году, будет показан на российском канале, который входит в Газпром Медиа, в декабре 2019. Как будет выходить сериал Слуга Народа, и что известно о сезонах - рассказываем в материале

Показ сериала Слуга народа с Владимиром Зеленским начинается на ТНТ 11 декабря ы 19:00.

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"В 2019 году президентом Украины стал Владимир Зеленский – исполнитель главной роли в сериале Слуга народа. Представьте, как если бы президентом России стал актер Александр Робак. Почему он? Потому что именно он сыграл в сериале Домашний арест на PREMIER простого мужика, который выдвигает свою кандидатуру в мэры и вместе с близкими, друзьями и врагами проходит нелегкий путь посвящения в российскую политику. С Зеленским, который сделал комедийный сериал своей политической биографией в соседней стране – Украине, так и произошло. Никого не удивляет, когда сама жизнь подкидывает идеи для сценариев, но в случае со Слугой народа все ровно наоборот – сценарий стал жизнью. Но, как показывает практика, иногда сценарий хорош только на бумаге, а человек из народа становится президентом только от безысходности своего же народа", - пишут в описании сериала на ТНТ.

Напомним, что Зеленский играет учителя истории Василия Петровича Голобородько, который задвигает гневную речь по поводу политики в стране, был записан учениками, и через интернет стал президентом Украины.Читайте такжеВстреча нормандской четверки в Париже: о чем договорились лидеры

Голобородько неизвестными способами борется с МВФ, побеждает и искореняет коррупцию в Украине, и превращает страну в утопию.

"Но для зрителей сериал стал утопией, не имеющей никакого отношения к Украине Зеленского, так как в жизни непрофессиональный политик может увести страну совсем не туда, куда ведет ее экранный Голобородько, а выкрикивание монологов – будет тем единственным, что этот человек будет делать действительно профессионально", - добавляет ТНТ в описание сериала.

Сериал Слуга народа: дата выхода в России / ТНТ

Матерный монолог Зеленского из сериала Слуга народа смотреть онлайн:

Также сериал был куплен стриминговым гигантом Netflix под названием Servant of the People, а на российском телевидении Слугу народа впервые покажут на канале ТНТ.

Напомним, что в сериале всего 3 сезона, но пока что ТНТ не подтверждает, что будет показывать их все.

Ранее назвали дату выхода и актеров сериала Відморожений, который выходит на 1+1.