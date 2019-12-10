Відморожений: дата выхода, актеры и как смотреть сериал на 1+1

Сериал Відморожений: дата выхода и список серий / 1+1

Телесериал Відморожений, снятый 1+1 и компанией Основа фильм, выходит на экраны вскоре после сериала Папик, который снял Квартал 95.

Відморожений c Dzidzio - новая комедия, которая начал сниматься еще в мае 2019. Что будет в сериале Відморожений, какие актеры сыграли, и как его смотреть - читай на Главреде.

Читайте такжеПапик 2019: сколько всего серий и как смотреть сериал 1+1

Фильм Відморожений уже давно анонсировался Dzidzio, и теперь наконец он выходит на экраны.

С 16 декабря на 1+1 начинается трансляция сериала Відморожений, первый сезон которого включает 16 серий.

Відморожений: Сюжет

Все начинается гениально просто - Наше время. Семья Дзидзюков собирается наконец продать свой старый дом и переехать жить в большой город. Их заветная мечта, словно Титаник разбивается об лед в буквальном смысле.

В собственном подвале в старом холодильнике они случайно находят замороженного Мишу (он же Дзидьо, он же Dzidzio) – своего родственника, который пропал 23 года назад.

Оказывается, Миша "развел на бабки" серьезных парней из 90-х, и вместе с ними же самозаморозился.

Відморожений 2019: Актеры и роли / 1+1

Молодой Миша прямиком из 90-х начинает наши ценности. Теперь жизнь семьи изменится навсегда, ведь Дзидзюки вынуждены жить вместе с отмороженным родственником, который умом, чувствами и привычками застрял в лихих 90-х да еще и по всем документам является владельцем этого самого дома, выставленного на продажу.

И поменять больше ничего нельзя.

Відморожений: актеры

Михайло Хома (Dzidzio)

Екатерина Вишнева

Всеволод Шекита

Влада Глеба

Григорий Лещенко

Ярослав Шахторин

Сергей Лыба

Надежда Кугай

Борис Книженко

Сериал будет выходит по 2 серии с 21:45 с понедельника по четверг.

Відморожений: график выхода серий

1 серия - 16 декабря

2 серия - 16 декабря

3 серия - 17 декабря

4 серия - 17 декабря

5 серия - 18 декабря

6 серия - 18 декабря

7 серия - 19 декабря

8 серия - 19 декабря

9 серия - 23 декабря

10 серия - 23 декабря

11 серия - 24 декабря

12 серия - 24 декабря

13 серия - 25 декабря

14 серия - 25 декабря

15 серия - 26 декабря

16 серия - 26 декабря

Відморожений смотреть онлайн на 1+1 трейлер:

Все серии Відмороженого смотреть онлайн можно на 1+1. Также все серии, и описание будет на сайте Главред.