Відморожений: дата выхода, актеры и как смотреть сериал на 1+1

Премьера нового сериала 1+1 Відморожений назначена на вторую половину декабря, и в сети уже появилась информация об актерах, сюжете и графике выхода сериала.
Телесериал Відморожений, снятый 1+1 и компанией Основа фильм, выходит на экраны вскоре после сериала Папик, который снял Квартал 95.
Відморожений c Dzidzio - новая комедия, которая начал сниматься еще в мае 2019. Что будет в сериале Відморожений, какие актеры сыграли, и как его смотреть - читай на Главреде.
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Фильм Відморожений уже давно анонсировался Dzidzio, и теперь наконец он выходит на экраны.
С 16 декабря на 1+1 начинается трансляция сериала Відморожений, первый сезон которого включает 16 серий.
Відморожений: Сюжет
Все начинается гениально просто - Наше время. Семья Дзидзюков собирается наконец продать свой старый дом и переехать жить в большой город. Их заветная мечта, словно Титаник разбивается об лед в буквальном смысле.
В собственном подвале в старом холодильнике они случайно находят замороженного Мишу (он же Дзидьо, он же Dzidzio) – своего родственника, который пропал 23 года назад.
Оказывается, Миша "развел на бабки" серьезных парней из 90-х, и вместе с ними же самозаморозился.
Молодой Миша прямиком из 90-х начинает наши ценности. Теперь жизнь семьи изменится навсегда, ведь Дзидзюки вынуждены жить вместе с отмороженным родственником, который умом, чувствами и привычками застрял в лихих 90-х да еще и по всем документам является владельцем этого самого дома, выставленного на продажу.
И поменять больше ничего нельзя.
Відморожений: актеры
- Михайло Хома (Dzidzio)
- Екатерина Вишнева
- Всеволод Шекита
- Влада Глеба
- Григорий Лещенко
- Ярослав Шахторин
- Сергей Лыба
- Надежда Кугай
- Борис Книженко
Сериал будет выходит по 2 серии с 21:45 с понедельника по четверг.
Відморожений: график выхода серий
1 серия - 16 декабря
2 серия - 16 декабря
3 серия - 17 декабря
4 серия - 17 декабря
5 серия - 18 декабря
6 серия - 18 декабря
7 серия - 19 декабря
8 серия - 19 декабря
9 серия - 23 декабря
10 серия - 23 декабря
11 серия - 24 декабря
12 серия - 24 декабря
13 серия - 25 декабря
14 серия - 25 декабря
15 серия - 26 декабря
16 серия - 26 декабря
Відморожений смотреть онлайн на 1+1 трейлер:
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