Пожар со взрывами в Москве: к тушению огня привлекли авиацию

Площадь пожара продолжает увеличиваться, есть пострадавший.
Масштабный пожар в Москве сопровождается взрывами – уже сдетонировали несколько газовых баллоном. Во время тушения огня пострадал пожарный – его госпитализировали с переломом голени.
В Москве горят складские помещения, город накрыло черным дымом. Площадь пожара составляет 3 тыс. квадратных метров и продолжает увеличиваться, борьба с огнем идет очень тяжело, сообщает Telegram-канал Mash.
"К тушению пожара на складах в Москве привлекли авиацию. Сейчас на месте работают два вертолета", - говорится в сообщении.
На данный момент произошло уже три обрушения на 50 "квадратов" - пожарные работают с усиленными мерами безопасности.
Напомним, в России уже почти сутки горит единственный авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов – около четырех часов утра по Киеву удалось ликвидировать открытое горение. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Экстренные службы РФ сообщают, что в результате пожара один человек погиб, судьба еще одного члена экипажа - неизвестна. Кроме того, 14 человек пострадали.
РосСМИ со ссылкой на источники сообщили, что пожар на крейсере Адмирал Кузнецов произошел из-за того, что горячая сварочная окалина попала на кучу мусора.