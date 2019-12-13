Пожар со взрывами в Москве: к тушению огня привлекли авиацию

Пожар в Москве вспыхнул 13 декабря / Фото Telegram-канал Mash

Масштабный пожар в Москве сопровождается взрывами – уже сдетонировали несколько газовых баллоном. Во время тушения огня пострадал пожарный – его госпитализировали с переломом голени.

В Москве горят складские помещения, город накрыло черным дымом. Площадь пожара составляет 3 тыс. квадратных метров и продолжает увеличиваться, борьба с огнем идет очень тяжело, сообщает Telegram-канал Mash.

"К тушению пожара на складах в Москве привлекли авиацию. Сейчас на месте работают два вертолета", - говорится в сообщении.

К тушению огня привлекли два вертолета / Фото Telegram-канал Mash

На данный момент произошло уже три обрушения на 50 "квадратов" - пожарные работают с усиленными мерами безопасности.

Напомним, в России уже почти сутки горит единственный авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов – около четырех часов утра по Киеву удалось ликвидировать открытое горение. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Экстренные службы РФ сообщают, что в результате пожара один человек погиб, судьба еще одного члена экипажа - неизвестна. Кроме того, 14 человек пострадали.

РосСМИ со ссылкой на источники сообщили, что пожар на крейсере Адмирал Кузнецов произошел из-за того, что горячая сварочная окалина попала на кучу мусора.