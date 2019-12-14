Новый флешмоб: в подушечках собачьих лап увидели коал

Хозяева массово начали фотографировать своих домашних питомцев.
В социальных сетях приобретает популярность новый флешмоб – владельцы собак фотографируют и публикуют снимки подушечек лап, в которых они видят очаровательных мишек-коал.
Забавные фото заполонили Twitter и Instagram.
Заботливые хозяева внимательно рассмотрели лапки своих любимцев и увидели, что большая подушечка напоминает голову, а маленькие – лапы.
Некоторые решили понаблюдать и за лапками котов. И тоже увидели на мягких подушечках смешные очертания коалы.
Как ранее сообщалось, в Казахстане запустили флешмоб под хештегом #вибачтезанього из-за высказываний президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по поводу аннексии Крыма.
Напомним, жители Российской Федерации провели своеобразный флешмоб против войны. Так, в некоторых городах стали появляться надписи, призывающие оставить Украину в покое.