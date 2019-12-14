Новый флешмоб: в подушечках собачьих лап увидели коал

Подушечки лап напоминают коалу / Фото: Twitter/Robyn Vaux

В социальных сетях приобретает популярность новый флешмоб – владельцы собак фотографируют и публикуют снимки подушечек лап, в которых они видят очаровательных мишек-коал.

Забавные фото заполонили Twitter и Instagram.

Заботливые хозяева внимательно рассмотрели лапки своих любимцев и увидели, что большая подушечка напоминает голову, а маленькие – лапы.

Некоторые решили понаблюдать и за лапками котов. И тоже увидели на мягких подушечках смешные очертания коалы.

Как ранее сообщалось, в Казахстане запустили флешмоб под хештегом #вибачтезанього из-за высказываний президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по поводу аннексии Крыма.

Напомним, жители Российской Федерации провели своеобразный флешмоб против войны. Так, в некоторых городах стали появляться надписи, призывающие оставить Украину в покое.