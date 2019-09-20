Депутаты не договариваясь устроили флешмоб в Раде: яркие фото

Фотографы крайне пристально следят за парламентариями.
Во время очередного заседания Верховной Рады нардепы, не сговариваясь, устроили флешмоб.
Корреспондент Апострофа Александр Гончаров заметил одну особенность: многие народные избранники в одежде выбрали красный цвет.
У мужчин, в основном, красными были свитера, а вот женщины разнообразили ярким цветом образ, одевая брюки, юбки, блузки и тоже свитера. Интересно, что депутаты разных фракций вовсе не договаривались о таком дресс-коде.
Отметим, фотографы крайне пристально следят за парламентариями, и с начала работы Рады по сети "гуляют" сочные снимки курьезных ситуаций.
Например, "слуга народа" стал звездой сети, разувшись в Раде. Елизавета Богуцкая из ЗеКоманды "засветила" тайную переписку.
"Спалилась" на интимной переписке и еще одна "зеленая кнопочка" - она в переписке захотела постоянного секса: фото.
А вот нардеп от депутатской группы "За майбутнє" Юрий Шаповалов во время заседания выбирал себе яхту для круиза – из-за чего и угодил в скандал.