Депутаты не договариваясь устроили флешмоб в Раде: яркие фото

Многие депутаты выбрали одежду красного цвета / Фото: Александр Гончаров

Во время очередного заседания Верховной Рады нардепы, не сговариваясь, устроили флешмоб.

Корреспондент Апострофа Александр Гончаров заметил одну особенность: многие народные избранники в одежде выбрали красный цвет.

У мужчин, в основном, красными были свитера, а вот женщины разнообразили ярким цветом образ, одевая брюки, юбки, блузки и тоже свитера. Интересно, что депутаты разных фракций вовсе не договаривались о таком дресс-коде.

Отметим, фотографы крайне пристально следят за парламентариями, и с начала работы Рады по сети "гуляют" сочные снимки курьезных ситуаций.

Например, "слуга народа" стал звездой сети, разувшись в Раде. Елизавета Богуцкая из ЗеКоманды "засветила" тайную переписку.

"Спалилась" на интимной переписке и еще одна "зеленая кнопочка" - она в переписке захотела постоянного секса: фото.

А вот нардеп от депутатской группы "За майбутнє" Юрий Шаповалов во время заседания выбирал себе яхту для круиза – из-за чего и угодил в скандал.