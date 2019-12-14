Соловьев потроллил Зеленского из-за обуви Brioni

Соловьев пошутил над Зеленским / РБК

Одиозный российский пропагандист Владимир Соловьев потроллил президента Владимира Зеленского, который на саммите в Париже заявил, что российские журналисты не приезжают на Донбасс из-за нежелания испачкать дорогие туфли Brioni.

"А я всегда говорю – приезжайте, посмотрите, что у нас в Украине происходит, походите ножками, ручками, глазками. Ничего страшного, думаю, туфли Brioni не загрязните", - сказал глава государства.

Соловьев опубликовал в соцсетях пост, в котором выставил фото в кроссовках.

"Никакого Brioni", - написал ведущий и напомнил, что ему запрещен въезд в Украину.

/ Фото: Facebook/Владимир Соловьев

Затем Соловьев сфотографировался на фоне магазина бренда Brioni и опубликовал фотографию 14 декабря. При этом пропагандист был одет в кофту с военным принтом.

"Говорят, в другой обуви к Владимиру Зеленскому не пускают", - подписал он.

/ Фото: Facebook/Владимир Соловьев

В свою очередь российский журналист Олег Лурье в Telegram написал с иронией, что понимает, почему журналистом НТВ не пропустили в Украину.

"Теперь понятно, почему журналистов НТВ не пустили на Украину. Все просто: у них не было Brioni", - написал Лурье.

Как ранее сообщалось, Зеленский заявил, что не давал интервью российскому телеканалу, которое анонсируют к выходу на телеканале Россия 1.

Напомним, Зеленский в рамках нормандского формата в Париже в крайне резкой форме высказался по поводу топового российского телепропагандиста Владимира Соловьева.