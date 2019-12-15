В оккупированном Севастополе затонула подлодка: в чем причина

ПД-16 в Севастополе был заложен в 1938 году / Фото Pavlo1/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

В оккупированном Севастополе в ночь на воскресенье, 15 декабря, затонул плавучий док со списанной подводной лодкой Б-380. Затопление могло произойти из-за технического состояния дока.

Инцидент произошел в Южной бухте Севастополя с плавдоком ПД-16. По данным росСМИ, подводная лодка уже всплыла. Информации о пострадавших нет.

В Черноморском флоте и Минобороны России случившееся пока что не прокомментировали.

Плавучий док СПД-16 был заложен в 1938 году. В доке долгие годы в ремонте находилась подводная лодка Б-380 (ранее Горьковский комсомолец). В 1991 г. планировалась к передаче Украине, однако в 1996 году правительство Украины отказалось от лодки в связи с ее плохим техническим состоянием. В начале 2000-х было принято решение провести капитальный ремонт подлодки и дать ей имя Святой князь Георгий. Однако затем ремонт был прекращен, а лодка списана.

Напомним, 11 декабря в Приморском крае России частично затонула 72-метровая дизель-электрическая подлодка Б-260 Чита проекта 877 Палтус, которая входила в состав Тихоокеанского флота. Подлодка частично затонула у Находки в Японском море при буксировке на утилизацию, она шла без экипажа и топлива. Сообщалось, что жертв и загрязнения нет.