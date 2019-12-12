В России затонула подлодка: раскрыта причина

В РФ частично затонула подлодка Б-260 Чита / topwar.ru

В среду вечером, 11 декабря, в Приморском крае России частично затонула 72-метровая дизель-электрическая подлодка Б-260 Чита проекта 877 Палтус, которая входила в состав Тихоокеанского флота.

Подлодка частично затонула у Находки в Японском море при буксировке на утилизацию, она шла без экипажа и топлива, жертв и загрязнения нет, пишет Военное обозрение, ссылаясь на данные Росморречфлота и Тихоокеанского флота.

Издание выяснило, что причиной частичного затопления субмарины является плохая погода.

"…подводная лодка… легла кормовой частью на грунт и начала тонуть в заливе Восток. Носовая часть находится над водой. В подлодке топлива нет, загрязнения нет, экипажа на ней нет, пострадавших нет…", - сообщили в Росморречфлоте.

Ранее сообщалось, что в российском Мурманске на единственном авианесущем крейсере России - Адмирал Кузнецов - во время ремонтных работ произошел пожар. СМИ сообщили, что в результате возгорания пострадали шесть человек.

Справка. Подлодка Б-260 Чита была в составе Тихоокеанского флота с 1982 года. С 2013-го субмарина находилась в отстое, а в 2016-м была выведена из эксплуатации и состава Тихоокеанского флота.