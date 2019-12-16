"Величайший грех": глава Кипрской церкви жестко распек патриарха Кирилла

Патриарх Кирилл / slon.ru

Архиепископ Кипрский Хрисостом жестко высказался в адрес патриарха Российской православной церкви Кирилла. По его мнению, религиозная война против церквей, которые признали Православную церковь Украины, неприемлема.

"Он собирается создать раскол. А раскол – величайший грех. Я этого не понимаю. Он хочет быть первым. Я сказал ему, что вы никогда не будете первым", - приводит слова архиепископа заместитель главы управления ПЦУ по внешним связям Евстратий Зоря в Facebook.

При этом Хрисостом считает, что эгоизм не дает патриарху Кириллу ясно видеть ситуацию.

"За последние 17 веков Константинопольский патриарх был определен как первый среди всех восточных православных предстоятелей. Остановитесь наконец! Мы не можем закрывать глаза. Вы должны это понять. Но эгоизм не дает ему видеть четко", – рассказал священнослужитель.

Также он разнес в пух и прах пророссийскую позицию митрополитов Лимассола, Киккоса и Тамасоса о неизбежном расколе.

"Священный Синод уже решил. Вы должны его уважать. Теперь они имели отдельную конференцию с русскими, хотя был созван Священный Синод и решили в вопросе автокефалии Украины оставаться нейтральными. Они выступают на конференции и занимают позицию против Вселенского патриархата. Это невероятно! Ведь Священный Синод уже решил. Уважайте это решение. Им даже не стыдно. Самое простое – наказать их и упрекать. Если они не начнут меняться. Вы находитесь в одной лодке..." – подчеркнул архиепископ Кипрский.

Как ранее сообщал Главред, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний считает, что РПЦ будет последней церковью, которая все же признает Православную церковь Украины.