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"Политическое решение": в ЕС пошли на радикальный шаг в отношении России

19 декабря 2019, 16:23

Санкции против Российской Федерации будут действовать еще полгода.

Санкции против России
Санкции против России / inforesist.org

Европейский союз принял решение по санкциям против Российской Федерации. Так, ЕС в четверг,19 декабря, официально продлили ограничения.

По данным корреспондента Радио Свобода Рикарда Йозвяка, экономические санкции против Москвы будут действовать еще следующие шесть месяцев.

"Лидеры ЕС снова обсудят, продлевать санкции или нет в июне 2020 года", - подчеркнул журналист.

Кроме того, на сайте Европейского совета указано, что данное решение было принято после докладов президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель о выполнении минских соглашений.

"Учитывая, что минские соглашения не полностью выполнены, Европейский совет единогласно принял политическое решение продлить экономические санкции против России", - указано в заявлении.

Как ранее сообщал Главред, американские сенаторы поддержали введение санкций против российского газопровода Северный поток-2.

Россия санкции Европейский совет
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