"Идея фикс": Прилепин намерен создать в Крыму другую Россию

Прилепин давно мечтал захватить Крым / kp.ru

Российский писатель и боевик Донбасса Захар Прилепин назвал аннексированный Крым "национал-большевистской мечтой во плоти" и рассказал о давних планах по захвату полуострова.

В интервью изданию Собеседник он заявил, что, будучи членом национал- большевистской партии РФ (НБП), мечтал о захвате Крыма и изменении его статуса.

"Мы в НБП собирались захватывать Крым либо север Казахстана, и мы и не скрывали, что наша идея фикс была создать там другую Россию. Мечты сбываются", — заявил Прилепин.

Приспешник боевиков рассказал о создании собственной партии и похвастался открытием отделений в пятидесяти российских городах. Он заявил об огромном количестве желающих вступить в его партию.

"Создаю левоконсервативную партию людей, которые плюс-минус разделяют мои убеждения на государственность, на экономику, на политику, на Крым и на прочие болевые точки", — пояснил он.

Напомним, Прилепин передумал воевать вместе с боевиками "ДНР" и выехал в Россию. Позже один из пособников боевиков рассказал, что настоящей причиной бегства российского писателя Захара Прилепина с оккупированного Россией Донбасса стало то, что боевики "сели ему на хвост и прижали его ОПГ".