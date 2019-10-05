"Херой русского мира": всплыла правда о "беспределе" Прилепина на Донбассе

Захар Прилепин хотел просто заработать денег на Донбассе/ kp.ru

Российский писатель-террорист Захар Прилепин, который любит хвастаться своими "кровавыми подвигами" на Донбассе, на самом деле говорит неправду, а на Восток Украины приехал, чтобы просто заработать денег.

В интервью от 2018 года Прилепин открыто и с гордостью говорил о том, что батальон, в котором он служил, убивал украинцев и творил беспредел, пишет на Обозревателе блогер Дмитрий Черкасов. Однако, по словам подчиненных писателя-террориста, его батальон был тише воды, ниже травы. А главной целью боевиков было лишь повышение рейтинга и деньги из российской "гуманитарки". Черкасов опубликовал переписку с одним из бойцов Прилепина.

"Скажу тебе так. За всю войну, сколько воюю, вот эти полтора года у Прилепина хоть отдохнул. Я никогда не скажу, что в этом батальоне кто-то воевал. Это пиар-батальон! Батальон бигудей! На "промку" заехали, собаку зарезали, кровью обмазались, на камеру сняли! Типа прорыв. А потом в интернет. И Прилепину потом гуманитарка идет из России. Главное бабки, бабки – вот чем занимаются эти звезды на Донбассе" - говорится в сообщении.

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"Вот вам и один из хероев русского мира. И так со всеми, кто приехал из России на Донбасс. Для них главное - подзаработать денег и повысить свой рейтинг среди "пацанов". Вот вся истина по отстаиванию народа Донбасса и его территории", - отметил Черкасов.

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Напомним, Прилепин передумал воевать вместе с боевиками "ДНР" и выехал в Россию. Позже один из пособников боевиков рассказал, что настоящей причиной бегства российского писателя Захара Прилепина с оккупированного Россией Донбасса стало то, что боевики "сели ему на хвост и прижали его ОПГ".