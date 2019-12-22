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Посол Украины в США рассказал, сколько россиян в ООН работают на ФСБ

22 декабря 2019, 08:00

По словам Владимира Ельченко, еще со времен СССР повелось, что делегация в ООН инфильтровалась агентами спецслужб.

Совбез ООН
Совбез ООН / Reuters

Экс-постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, недавно назначенный руководителем посольства в США,  заявил о том, что как минимум половина сотрудников димпломатической миссии России при ООН являются агентами российской спецслужбы ФСБ.

Соответствующее мнение украинский дипломат озвучил в интервью агентству Укринформ."В секретариате Организации Объединенных Наций работает две-три сотни россиян. Думаю, половина из них - это агентура ФСБ, явная или открытая", - заявил Ельченко.По словам дипломата, соответствующая ситуация сложилась еще в советские времена, когда как минимум каждый второй работник постпредства в СССР являвется агентом спецслужб.

Напомним, ранее, 18 декабря, президент Украины Владимир Зеленский назначил послом Украины в Вашингтоне бывшего постоянного представителя страны в ООН Владимира Ельченко.

 

Россия ФСБ спецслужба иностранные агенты Владимир Ельченко
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