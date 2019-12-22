"Повелись на пропаганду": в РФ увидели "руку" Запада в "русофобии" украинцев

Сергей Лавров / МИД РФ

Министр иностранно дел Российской Федерации Сергей Лавров сделал странное заявление об украинцах. По его словам, "русофобия в Украине вбивалась сознательно и последовательно" еще до 2014 года.

"Началось это задолго до того, как произошли события в феврале 2014 года и все, что за ними последовало. Так называемый первый Майдан был на рубеже 2004 и 2005 годов, когда там проходили выборы, назначали третий тур – причем это делал Конституционный суд, хотя в конституции не предусмотрено третьего тура", - заявил одиозный дипломат в программе Большая игра на российском пропагандистском Первом канале.

Кроме того, он заявил, что якобы Запад поставил Украину перед выбором Россия или Европа.

"Тогда Россия вообще никаким образом не могла ассоциироваться с этими событиями, но европейские политики, включая членов правительства европейских стран, членов НАТО, Евросоюза, публично заявляли: Украина должна выбирать – либо она с Европой, либо она с Россией", – объяснил глава МИД РФ.

При этом он отметил, что в Украине выросло целое поколение, которое "повелись на эту пропаганду".

"Поэтому этот элемент в наших отношениях, конечно, присутствует, и мы многократно призывали наших европейских коллег все-таки одуматься, не возводить новые стены, не рыть новые разделительные линии и работать вместе", – подытожил Лавров.

Как ранее сообщал Главред, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российские власти считают протесты в Грузии русофобской провокацией.