В РФ "признали" влияние на боевиков "Л/ДНР" и поставили Украине условие

Сергей Лавров / Reuters

Глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров признал, что Москва имеет влияние на боевиков в ОРДЛО. По его словам, РФ готова повлиять на так называемые республики для реализации "парижских договоренностей".

"Мы будем готовы в той степени, в которой мы можем, стараться помочь. В частности, будем побуждать Донецк и Луганск к тому, чтобы они максимально конструктивно подходили к выполнению тех решений, которые в Контактной группе по предложению нормандского формата будут согласовываться", – цитирует Лаврова пресс-служба МИД РФ.

При этом дипломат заявил, что Украина должна согласовать конкретные шаги представителями "ЛНР" и "ДНР" в рамках Трехсторонней контактной группы.

Как ранее сообщал Главред, президент Российской Федерации Владимир Путин назвал сроки возвращения Украине контроля над границей на Донбассе.