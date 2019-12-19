Путин назвал сроки "закрытия границы" на Донбассе

Владимир Путин / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал сроки возвращения Украине контроля над границей на Донбассе. По его словам, все прописано в Минских соглашениях.

Хозяин Кремля указал, что закрытие границы возможно только после проведения выборов на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.

"Закрытие границы должно начаться на второй день после выборов и закончиться после всеобъемлющего политического урегулирования, после изменений в Конституцию Украины в соответствии с Минском. Только после этого закроется граница", - заявил Путин в ходе во время ежегодной пресс-конференции в Москве.

Как ранее сообщал Главред, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что на Донбассе воюют местные жители и наемники из Франции и Германии.