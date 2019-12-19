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"Донбасс порожняк не гонит": Путин признал наличие наемников в Украине

19 декабря 2019, 12:49

Владимир Путин снова повторил главную мантру российской агрессии про "их там нет".

Владимир Путин
Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин снова повторил мантру про "их там нет". По его словам, на Донбассе воюют местные жители и наемники из Франции и Германии.

Кроме того, он считает, что на Донбассе нет иностранных войск.

"Там нет иностранных войск есть только местная милиция, а силы самообороны состоят из местных жителей. Откуда танки и тяжелая артиллерия? Во многих горячих точках происходят конфликты и боевые действия с применением танков и артиллерии. Откуда они берут? Видимо от тех структур государств, которые им симпатизируют, но это их техника, а не иностранная", - объяснил свою позицию российский лидер.

В то же время, он признал, что в Украине воюют иностранные наемники.

"Что касается наемников, то там есть и французы, и немцы, которые воюют и на одной, и на другой стороне. Давайте с ними разбираться, но они не составляют основу этих вооруженных формирований. Главная проблема - нет желания решать вопрос в диалоге с людьми. Не пытаться создать для себя благоприятные условия для решения проблем силовым способом с помощью танков, артиллерии и авиации", - сообщил Путин.

Также он предостерег украинскую власть от силового сценария возвращения Донбасса.

"Известная фраза "Донбасс порожняк не гонит" она хулиганская, но она в душе у людей есть. Там гордые люди живут, поэтому вряд ли удастся решить эту проблему с помощью каких-то бы и было силовых решений", - подытожил президент РФ.

Как ранее сообщал Главред, президент РФ Владимир Путин заявил, что нет альтернативы Минским соглашениям для урегулирования конфликта на Донбассе.

Донбасс Россия наемники Владимир Путин
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