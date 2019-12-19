"Донбасс порожняк не гонит": Путин признал наличие наемников в Украине

Владимир Путин снова повторил главную мантру российской агрессии про "их там нет".
Президент Российской Федерации Владимир Путин снова повторил мантру про "их там нет". По его словам, на Донбассе воюют местные жители и наемники из Франции и Германии.
Кроме того, он считает, что на Донбассе нет иностранных войск.
"Там нет иностранных войск есть только местная милиция, а силы самообороны состоят из местных жителей. Откуда танки и тяжелая артиллерия? Во многих горячих точках происходят конфликты и боевые действия с применением танков и артиллерии. Откуда они берут? Видимо от тех структур государств, которые им симпатизируют, но это их техника, а не иностранная", - объяснил свою позицию российский лидер.
В то же время, он признал, что в Украине воюют иностранные наемники.
"Что касается наемников, то там есть и французы, и немцы, которые воюют и на одной, и на другой стороне. Давайте с ними разбираться, но они не составляют основу этих вооруженных формирований. Главная проблема - нет желания решать вопрос в диалоге с людьми. Не пытаться создать для себя благоприятные условия для решения проблем силовым способом с помощью танков, артиллерии и авиации", - сообщил Путин.
Также он предостерег украинскую власть от силового сценария возвращения Донбасса.
"Известная фраза "Донбасс порожняк не гонит" она хулиганская, но она в душе у людей есть. Там гордые люди живут, поэтому вряд ли удастся решить эту проблему с помощью каких-то бы и было силовых решений", - подытожил президент РФ.
Как ранее сообщал Главред, президент РФ Владимир Путин заявил, что нет альтернативы Минским соглашениям для урегулирования конфликта на Донбассе.