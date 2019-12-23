"Дискриминация": в РФ снова хотят "жестко" отстаивать права "русскоязычных" в Украине

Сергей Лавров / фото: EPA/UPG

В Российской Федерации снова обеспокоились "дискриминацией русскоязычных" в Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что будет "жестко добиваться прекращения дискриминации".

"Конечно, будем жестко добиваться прекращения дискриминации русскоязычных граждан Украины", - заявил одиозный дипломат во время правительственного часа в Совете Федерации, передает УНИАН.

По его словам, украинский "внутренний конфликт" остается дестабилизирующим фактором.

"Преодолеть его можно лишь через последовательное выполнение Минского комплекса мер, одобренного Советом безопасности ООН. И это требует, конечно же, прямого диалога сторон. Именно об этом идет речь в принятом в Париже 9 декабря итоговом документе саммита "нормандского формата", - отметил Лавров.

При этом он указал, что Москва и далее готова быть посредником в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

Как ранее сообщал Главред, народный избранник от Слуги народа Макс Бужанский намерен отменить закон об украинском языке, потому что документ дискриминирует русскоязычных граждан.