В Москве придумали, как поправить дела на строительстве Северного потока-2

Укладка труб Северного потока-2 / Reuters

Спецкорабли Seahorse и Rockpiper в самом скором времени начинают проводить подводно-технические работы по отсыпке подводного участка трубопровода, которые нужны для окончания строительства газопровода Северного потока-2.

Соответствующие сведения содержатся в распоряжении российского правительства, посвященного контролю иностранных судов в Балтийском море.

Согласно имеющимся данным, контроль над кораблями будет осуществляться в период до 31 декабря следующего года. С помощью Seahorse (флаг Нидерландов) и Rockpiper (флагом Кипра) начнется транспортировка гравия и подводной каменной засыпки.

По данным портала Marinetraffic, первое судно находится недалеко от порта Роттердама, а вторая — в Финском заливе.

Напомним, ранее швейцарская компания Allseas забрала корабли из района строительства Северного потока-2 в акватории Балтийского моря. Позднее глава Объединенной судостроительной корпорации РФ Алексея Рахманова, Москва не имеет в своем распоряжении судов, которые могли бы продолжить работу над газопроводом.