"Таких судов нет": в РФ пожаловались на проблемы с газопроводом в обход Украины

Укладка газопровода Северный поток-2 / Газпром

В Российской Федерации признались, что им нечем достраивать Северный поток-2. По словам главы Объединенной судостроительной корпорации РФ Алексея Рахманова, Москва не имеет судов, которые могли бы продолжить работу над газопроводом в обход Украины.

"Насколько мне известно, таких судов, которые прямо сегодня могли бы быть взяты из имеющихся в наличии и приступить немедленно к работе нет. Как правило, такие суда строятся под конкретный проект и очень редко используются для каких-то работ на свободном рынке", - цитирует чиновника ТАСС.

При этом он отметил, что ОСК готова приступить к проектированию и строительству судов для завершения строительства газопровода Северный поток-2. В то же время, Рахманов указал, что потребуется 1,5-2 года на разработку и еще 3-4 года на создание корабля.

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что газопровод Северный поток-2 будет в ближайшее время достроен и запущен в работу, несмотря на санкции США.