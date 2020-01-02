Сдал назад: Джулиани согласился дать показания на своего босса Трампа

Рудольф Джулиани / Reuters

Рудольф Джулиани, экс-мэр Нью-Йорка, а ныне - личный адвокат президента США в публичном порядке высказал готовность дать показания во время слушаний по импичменту Дональду Трампу - ради того, чтобы его полностью оправдать.

С таким заявлением Джулиани выступил прямо на новогоднем приеме в поместье своего подопечного в штате Флорида, сообщает Голос Америки.

"Я готов давать показания, проводить демонстрации, читать лекции, подводить итоги. Или я сделаю то, что получается у меня лучше всего: буду вести это дело. Я не знаю, хватит ли у кого-то смелости передать мне это дело, но, если мне его дадут, я буду вести его как дело о вымогательстве", — сказал он.

По мнению американской пресс, показания Джулиани на слушаниях по импичменту могут оказаться крайне информативными. К примеру, свидетели, уже выступавшие на них, под присягой заявляли, что Донадьд Трамп поручал высшим чиновником координировать политику в отношении Украины именно со своим личным адвокатом - в обход Госдепартамента США.

Напомним, ранее Рудольф Джулиани утверждал, что покушения на Виктора Шокина (в бытность того генпрокурорм) были связаны якобы с его попытками расследовать "коррупцию Джо Байдена".