Украина скатилась в индексе паспортов мира: опубликован рейтинг

Украина ухудшила свою позицию на два пункта в рейтинге Henley & Partners

В рейтинге паспортов мира за 2019 год Украина ухудшила свою позицию на два пункта, по сравнению с 2018 годом.

В 2019 году украинцы получили право безвизового посещения Бахрейна и Саудовской Аравии, однако в то же время был прекращен безвизовый доступ украинцев в Бенин и Джибути, говорится в Индексе паспортов от компании Henley & Partners.

Тем самым число стран, которые украинцы могут посещать без виз или с получением визы по прибытию, осталось неизменным – 128. В то же время позиция нашей страны в рейтинге сместилась с 41 на 43, которую Украина делит с Никарагуа.

В рейтинге лидером остается Япония, граждане которой могут без виз посещать 191 страну. На втором месте – Сингапур, третье разделили Южная Корея и Германия.

Обратим внимание, что в рейтинге Henley & Partners Россия заняла 51-е место. Грузия находится на 53-м месте, а Беларусь на 68-ом.

Читайте такжеКонец безвиза с Европой: в МИД ответили на панику и "зраду"

На последнем месте обосновался Афганистан, граждане которого могут посещать без виз 26 стран.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский в Японии заявил о необходимости продолжения рассмотрения официальным Токио вопроса относительно безвизового режима для украинцев.