"Я – карп!": в супермаркете РФ покупатель нырнул в аквариум

Мужчина прыгнул в аквариум в супермаркете Калининграда / Фото: скриншот из видео

В России в городе Калининград парень нырнул в аквариум для живой рыбы одного из супермаркетов посреди торгового зала прямо в верхней одежде и на глазах у изумленных посетителей.

"Я – карп!" – кричал он. Видео инцидента обнародовано в YouTube.

Более того, молодой человек в одежде не просто прыгнул в воду, а буквально нырнул, погрузившись в аквариум с головой и даже пытался там плавать.

Посетители магазина удивленно смотрели на шутника. А сотрудники магазина уговаривали мужчину вылезти из аквариума, уверяя, что он не является рыбой, для которой данная емкость изначально предназначена.

Мужчина не спешил завершать водные процедуры. Из аквариума он вылезать отказывался, настаивая на том, что он все-таки "карп". Чем завершился курьезный инцидент - неизвестно.

Как ранее сообщалось, в российской глубинке, городе Тюмень, тройка свиней прорвались в отдел спиртных напитков супермаркета cети Пятерочка, разбили несколько бутылок и напились алкоголя.

Напомним, обнародованы фотографии гипермаркета Метро в Донецке, который пророссийские боевики разграбили еще в 2014 году.