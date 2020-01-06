Русские свиньи: в РФ хрюшки зашли в магазин и налакались алкоголя - видео

Свиньи / скриншот из видео

В российской глубинке, городе Тюмень, тройка свиней прорвались в отдел спиртных напитков супермаркета cети Пятерочка, разбили несколько бутылок и напились алкоголя.

Соответствующее видео было опубликовало на портале YouTube.В записи видно, как трое свиней врываются в алкогольный отдел.

За кадром раздается возмущенный голос. "Это свинарник или магазин?" — интересуется он.

Покупатели негодующе переговариваются друг с другом и утверждают, что вовсе непонятно, как свиньи попали в супермаркет. В середине видео одна из свиней, подошедшая вплотную к нижней полке, начинает обнюхивать ее и внезапно разбивает пятачком две бутылки коньяка. После этого все свиньи слизывают с пола разлившиеся спиртное.

Напомним, ранее в Китае ученые впервые скрестили свиней и обезьян.