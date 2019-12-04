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"Жуки съели": в Сети показали развалины гипермаркета Метро в Донецке

4 декабря 2019, 20:38

От популярного магазина остался один каркас.

  • Магазин Метро в Донецке Фото: Facebook/Андрей Шор
  • Магазин Метро в Донецке Фото: Facebook/Андрей Шор
  • Магазин Метро в Донецке Фото: Facebook/Андрей Шор
  • Магазин Метро в Донецке Фото: Facebook/Андрей Шор
  • Магазин Метро в Донецке Фото: Facebook/Андрей Шор

Обнародованы фотографии гипермаркета Метро в Донецке, который пророссийские боевики разграбили еще в 2014 году.

"Самый известный торговый центр в Украине. Вот только осталось от него немного. Жуки съели", - подписал снимки в Facebook участник обороны донецкого аэропорта Андрей Шор.

На фото можно увидеть лишь металлический каркас от весьма внушительного здания. Стены строения полностью разобраны. Пейзаж производит удручающее впечатление.

"Колорадский жук - вредитель народного хозяйства", "Я там почти каждые выходные на закупках был до весны 2014 года", "Точно. Где вытравлен колорадский жук, такое остается", "Ну, местные все что успели, спасли", "Из бетона еще арматуру не повыбивали. Жируют", "Шакалы растянули", "Эти останки - это суть русского мира", "Его просто победили", №Своеобразный "скелет Левиафана" как символ "русского мира", - написала интернет-публика в комментариях.

Как известно, 29 мая 2014 года супермаркет был разграблен. Компания METRO Cash&Carry оценила убытки от потери товара в один миллион евро.

Напомним, Луганский государственный медицинский университет имени святителя Луки получил аккредитацию в РФ и отныне будет выдавать дипломы российского образца.

Как ранее сообщалось, опрос среди жителей оккупированных территорий Донбасса, проведенный изданием Зеркало недели при помощи компании Нью Имидж Маркетинг Групп, продемонстрировал, что более половины жителей оккупированных территорий потенциальные граждане страны-агрессора, вторая половина считает себя гражданами Украины.

боевики Донецк гипермаркет новости Украины
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