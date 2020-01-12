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Назад в будущее: Меркель, Макрон и Джонсон призвали Иран вернуться к ядерной сделке

12 января 2020, 22:01

Лидеры европейских стран призвали Иран вернуться к участию в ядерном соглашении.

Иран
Иран / Фото: Reuters

Лидеры Франции, Германии и Великобритании опубликовали совместное заявление о ситуации в Иране.

В документе президенты призвали страну вернуться к участию в ядерном соглашении, сообщил сайт Елисейского дворца и правительства Германии.

В частности, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Борис Джонсон отметили "дестабилизирующую роль Ирана в регионе" и, в то же время, призвали Тегеран вернуться к выполнению обязательств по ядерной сделке.

"Важно, чтобы Иран вернулся к полному выполнению своих обязательств по договору", - указано в заявлении.

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Также подчеркивается, что в Париже, Лондоне и Берлине "выразили глубокую озабоченность действиями, предпринимаемыми Ираном с июля 2019 года".

В заявлении указано, кроме прочего, что недавние события сделали очевидной дестабилизирующую роль Ирана в регионе, в частности, посредством действий Корпуса стражей исламской революции и спецподразделения "Кудс".

"Мы принимаем к сведению заявление Ирана по поводу уничтожения рейса МАУ (Международных авиалиний Украины) PS752 и обязуемся работать с Ираном на следующих этапах", - сообщается в документе.

Как ранее писал Главред, после ликвидации Сулеймани Тегеран заявил о выходе из ядерной сделки.

Также напомним, 

Франция Германия Иран Великобритания ядерное соглашение
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