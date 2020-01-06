"Никогда не будет ядерного оружия": Трамп разошелся и наехал на Иран

Дональд Трамп / Reuters

Американский президент Дональд Трамп в категорической форме пообещал - иранские власти никогда не обустроят для своей страны ядерное оружие.

"У Ирана никогда не будет ядерного оружия!" — написал глава Белого дома, используя прописные буквы, на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

Именно так президент США решил ответить на заявление официального Тегерана о пятом и финальном шаге отхода от договоренностей по "Совместному всеобъемлющему плану действий" (СВПД) по своей ядерной программе.

Напомним, ранее, 3 января, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Кудс генерал Касем Сулеймани был убит ракетами в результате американской спецоперации. Позднее, 5 января, официальный Тегеран объявил о своем выходе из ядерной сделки.