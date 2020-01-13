"Гордо держать голову": в Польше пообещали бороться за правду из-за Путина

Матеуш Моравецкий / Reuters

В Польше пообещали бороться за историческую правду после слов президента Российской Федерации Владимира Путина о сотрудничестве с Адольфом Гитлером. Так, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что правящая партия Право и справедливость вместе с правительством намерены отстаивать правду.

Так, во время новогодней встречи с партийными структурами в регионе Прикарпатья польский политик заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин много раз лгал по поводу Польши.

"Нет будущего без исторической правды, и от того, кто победит в этом соревновании за память, зависит, будут ли нас называть сообщниками преступников, людей, которые в прошлом допускали ошибки, или мы будем гордо держать голову высоко, как наследники знаменитых героев времен страшной Второй мировой войны", - цитирует Моравецкого Европейская правда.

Как ранее сообщал Главред, в Польше решили на законодательном уровне запретить Кремлю толковать по-своему историю.