"Много лет": в Варшаве отказались праздновать 75-летие освобождения от фашистов

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В Польше высказались относительно празднования 75-летия освобождения от фашистов. Так, Варшава официально отказалась отмечать данное событие.

"Много лет 17 января не является датой, официально отмечаемой в Варшаве", - говорится в сообщении РИА Новости.

Отмечается, что в администрации были зарегистрированы "два уличных мероприятия, организуемые частными лицами, с целью отметить эту дату". При этом Союз солдат Войска польского запланировал возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата представителем Варшавы.

Стоит отметить, что 17 января считается днем освобождения Варшавы советскими войсками в результате Варшавско-Познанской наступательной операции. В Москве планируют в этот день дать салют.

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