Жуткий взрыв на нефтехимическом заводе в Испании: есть погибший и много раненых

Взрыв на нефтехимическом заводе в Испании / twitter.com

В испанском городе Таррагона произошел очень мощный взрыв взрыв на нефтехимическом заводе. В результате четыре человека получили ранения.

Как сообщает местное издание Diari de Tarragona, вечером 14 января на заводе между Ла Канонджа и Бонавишта произошел сильный взрыв.

Позже появилась информация о том, что в результате взрыва на нефтехимическом заводе в испанской провинции Таррагона погиб один человек, как минимум шесть человек получили ранения. Об этом сообщает газета El Mundo. На место происшествий были направлены все доступные полицейские патрули и пожарные. В районе происшествия прервано движение поездов, а также было ограничено движение на автодорогах.

Местная власть отрицает выброс в воздух токсичных веществ. При этом причины взрыва и возможные последствия для завода до сих пор неизвестны.

Власти рекомендуют жителям ближайших районов оставаться в домах и не открывать окна до того, пока не появится информация о причинах и последствиях взрыва.

Ранее в России на НПЗ произошел мощный пожар, опубликовано видео.

Также напомним, в Днепре произошел мощный взрыв на заводе.