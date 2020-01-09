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"Два взрыва": в России на НПЗ произошел мощный пожар, опубликовано видео

9 января 2020, 18:16

Пожар на НПЗ произошел сегодня в Ухте.

В России на НПЗ произошел мощный пожар - Новости мира
В Ухте на НПЗ произошел мощный пожар / Скриншот

В четверг, 9 января, в российском городе Ухта (Республика Коми) на объекте нефтеперерабатывающего завода ООО Лукойл-Ухтанефтепереработка произошел пожар.

По предварительным сведениям, площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров, пострадал и госпитализирован один человек, пишет Интерфакс со ссылкой на данные республиканского управления МЧС и собственного источника. 

На НПЗ был взрыв, а потом провели эвакуацию, сообщили в пресс-службе администрации Ухты. Собеседник агентства поделился, что было два взрыва.

"Огнем охвачена одна из установок по переработке дизельного топлива… К тушению уже привлечены 48 человек и 15 единиц техники", - выяснило агентство.

Пожар на НПЗ в Ухте: видео с места происшествия

Ранее сообщалось, что в декабре 2019 года в российском городе Уфа произошел пожар на нефтехимическом заводе. В результате возгорания никто не погиб. К тушению пожара привлекали даже пожарный поезд.

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