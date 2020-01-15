Австралия не захотела принимать помощь Украины для ликвидации пожаров

В Австралии отказались от помощи Украины / Reuters

Правительство Австралии не будет принимать помощь Украины в борьбе с масштабными лесными пожарами.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, австралийские власти констатировали наличие у них достаточного количества ресурсов.

В Австралии отметили, что могут справиться с лесными пожарами собственными силами. В частности, речь идет о ресурсах для оказания помощи пострадавшим, восстановления инфраструктуры и реализации общенациональных программ по повышению противопожарной безопасности.

Однако в МИД уверяют, что регулярно взаимодействуют с украинскими властями, чтобы была возможность предоставить Австралии гуманитарную помощь по первому требованию.

Как ранее сообщалось, ради того, чтобы помочь жителям Австралии справиться с результатами жутких пожаров, некоторые компании идут на самые решительные меры.

Напомним, ранее украинцы из Австралии рассказали о всепоглощающем огне, буйствующем там. До этого сообщалось о том, что из-за жутких пожаров в Австралии уже погибли 24 человека и полмиллиарда животных.