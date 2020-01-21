Смертельный пожар в России: в общежитии заживо сгорели 11 человек

В России загорелось общежитие / Фото МЧС РФ

В Томской области России произошел жуткий пожар в общежитии, в результате которого заживо сгорели 11 человек, выжить удалось лишь одному постояльцу.

Возгорание возникло в одноэтажном деревянном здании на территории местной пилорамы – там жили рабочие. Огонь охватил площадь в 204 квадратных метра. В момент пожара в общежитии находились 12 человек, лишь один из них выжил. По предварительным данным, все погибшие - граждане Китая, сообщает МЧС РФ.

Пожарные боролись с огнем около четырех часов, при разборе завалов были обнаружены тела. На данный момент личности погибших устанавливаются.

Напомним, ночью 20 января в жилом доме российской Перми произошел прорыв трубопровода с горячей водой, она хлынула на цокольный этаж, где был распложен мини-отель. В результате инцидента погибли пять человек, в том числе и один ребенок.