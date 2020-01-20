Жуткое ЧП в России: в отеле люди заживо сварились в кипятке

Прорыв трубы произошел в доме по улице Советской Армии, 21 / instagram

В российской Перми произошло жуткое ЧП. Ночью 20 января в жилом доме произошел прорыв трубопровода с горячей водой, она хлынула на цокольный этаж, где был распложен мини-отель. В результате инцидента погибли пять человек, в том числе и один ребенок.

Прорыв трубы произошел в доме по улице Советской Армии, 21. У пресс-службе администрации губернатора Пермского края сообщили, что три человека госпитализированы с сильнейшими ожогами.

"Состояние оценивается как тяжелое. Пострадавшие доставлены по наряду в интенсивную терапию ожогового отделения", – уточнил источник.

По данным российского Интерфакса, погибли четыре человека, еще трое госпитализированы с ожогами.

РосСМИ также сообщают, что прорыв трубы по этому адресу в Перми уже не первый. В сентябре 2019 года труба уже лопалась, в том же самом номере.

СК РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек. Санкция статьи предусматривает десять лет лишения свободы.

Как сообщал Главред, вечером 13 января в Киеве возле торгового центра Ocean Plaza прорвало теплосеть в результате чего произошел подмыв асфальта. Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" перекрыла подачу теплоносителя и начали откачку воды. Движение транспорта по улице Антоновича было частично ограничено.

Позже правоохранители открыли уголовное дело по факту аварии на теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza.