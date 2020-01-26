Глава ВОЗ срочно едет в Китай из-за вируса - что обсудят

В Китай срочно едет гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Из-за опасной вспышки нового вируса пневмонии, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус срочно едет в Китай в воскресенье, 26 января.
Об этом он сообщил в воскресенье в Twitter.
В первую очередь, глава ВОЗ планирует провести встречи с правительством и экспертами в области здравоохранения.
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"Я нахожусь на пути в Китай, чтобы провести встречи с правительством и экспертами в области здравоохранения, участвующими в реагировании на вспышку коронавируса. Мои коллеги и я хотели бы понять последнее развитие событий и укрепить наше партнерство с Китаем в обеспечении дальнейшей защиты от вспышки", - написал он.
Ранее Главред писал, что по информации китайских ученых, вероятным источником опасного вируса пневмонии были дикие животные. Как пишет Хinhuanet, коронавирус обнаружили в образцах с рынка морепродуктов в Ухане, где был впервые обнаружен вирус.
Ранее медики обнаружили новую опасность жуткого вируса из Китая.
Также напомним, Зеленскому рассказали о готовности украинских медиков к коронавирусу.