Глава ВОЗ срочно едет в Китай из-за вируса - что обсудят

коронавирус из Китая / Фото Reuters

Из-за опасной вспышки нового вируса пневмонии, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус срочно едет в Китай в воскресенье, 26 января.

Об этом он сообщил в воскресенье в Twitter.

В первую очередь, глава ВОЗ планирует провести встречи с правительством и экспертами в области здравоохранения.

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"Я нахожусь на пути в Китай, чтобы провести встречи с правительством и экспертами в области здравоохранения, участвующими в реагировании на вспышку коронавируса. Мои коллеги и я хотели бы понять последнее развитие событий и укрепить наше партнерство с Китаем в обеспечении дальнейшей защиты от вспышки", - написал он.

Ранее Главред писал, что по информации китайских ученых, вероятным источником опасного вируса пневмонии были дикие животные. Как пишет Хinhuanet, коронавирус обнаружили в образцах с рынка морепродуктов в Ухане, где был впервые обнаружен вирус.

Ранее медики обнаружили новую опасность жуткого вируса из Китая.

Также напомним, Зеленскому рассказали о готовности украинских медиков к коронавирусу.