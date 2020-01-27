Катастрофа самолета в Афганистане: Пентагон сделал громкое заявление

Эмблема Пентагона / Reuters

В Пентагоне подтвердили информацию о том, что потерпевший крушение в Афганистане самолет принадлежал Военно-воздушным силам (ВВС) Америки.

По словам начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Голдфейна, на данный момент представители Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) расследуют причины катастрофы.

"Судя по всему, мы потеряли самолет. Мы не знаем о состоянии экипажа", - сообщил Голдфейн.

В то же время, представитель ВС США в Афганистане полковник Уильям Леггет сообщил, что крушение произошло не в результате обстрела.

"Нет никаких признаков того, что авария была вызвана вражеским огнем. Утверждение ("Талибана" - ред.), что дополнительные самолеты потерпели крушение, являются ложными", - сказал Леггетт.

Напомним, афганский местный телеканал 1TV сообщал об авиакатастрофе пассажирского самолета авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Отмечалось, что на борту находились 83 человека.

Ранее стало известно о катастрофе самолета МАУ под Тегераном.