Пассажирский самолет разбился в Афганистане / Reuters

Пассажирский самолет рухнул на востоке Афганистана. На борту было 83 человека.

Лайнер выполнял рейс из Кабула в Герат.

По данным телеканала 1TV, это было воздушное судно авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Оно упало в районе Дех Як провинции Газни, в отдаленном районе, уточнил представитель губернатора Газни Ариф Нури.

Спасатели до сих пор не смогли добраться до места трагедии. Первыми туда добрались боевики Талибана. Судя по всему, они попытались потушить пожар, возникший на месте падения самолета.

Иные подробности пока не сообщаются.

Напомним, 8 января самолет МАУ разбился в Иране. На момент трагедии на борту находилось около 180 человек.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в катастрофе самолета.