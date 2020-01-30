"Мечтают в США": в РФ заистерили из-за новых санкций против оккупантов Крыма

Мария Захарова / Reuters

В Российской Федерации отреагировали на новые санкции Евросоюза, Канады и США за агрессию в отношении Украины. По словам спикера МИД РФ Марии Захаровой, "попытки санкционного давления выглядят все более нелепо".

При этом она заверила, что новые санкции не остановят железнодорожное сообщение с аннексированным Крымом.

"С каждым разом инициированная Вашингтоном попытка давления выглядит все более нелепо. Эти все действия не приносили нужных Вашингтону и Оттаве результатов раньше и не принесут их и сейчас. Никакие санкции не могут остановить железнодорожное сообщение между Крымом и остальной территорией России, как, видимо, об этом мечтают в США", - цитирует Захарову ТАСС.

Кроме того, одиозная дипломат пригрозила Евросоюзу зеркальным ответом на ограничения против крымских оккупантов. Помимо этого, она отметила, что антироссийские санкции США и Канады создают не лучший фон для начала работы послов этих государств в России.

"Я также хотела бы заметить, что власти США и Канады предпринятыми недружественными шагами создают не лучший фон для начала работы своих послов в России, которые недавно прибыли в Москву. Их заверения в стремлении к выстраиванию конструктивных отношений оказались сходу поставленными под сомнения", - подытожила спикер МИД РФ.

Как ранее сообщал Главред, Канада расшириа санкции против Российской Федерации из-за незаконных выборов в аннексированном Крыму.