Прекратить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса: ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

ПАСЕ приняла резолюцию с требованиями к странам / Ellen Wuibaux/Council of Europe

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, в которой прописаны и претензии к России.

"Обострение негативных тенденций в отношении демократии, верховенства закона и прав человека, которые препятствуют выполнению основных обязательств по вступлению и членских обязательств; произвольное использование экстремистского законодательства для подавления оппозиции и критических организаций гражданского общества; ухудшение религиозной свободы в стране, о чем свидетельствует запрет Свидетелей Иеговы; продолжающаяся ползучая аннексия грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии Российской Федерацией; незаконная аннексия Крыма и военная агрессия на востоке Украины", - сказано в документе, который опубликован на сайте ПАСЕ.

В резолюции призвали РФ активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств по членству и по присоединению к Совету Европы. Российский властям рекомендуют предпринять ряд мер для решения проблем, связанных с продолжающимся ухудшением прав человека и верховенства закона. Москве необходимо сотрудничать с совместной следственной группой и голландской прокуратурой в привлечении к ответственности виновных в крушении рейса MH 17 Malaysia Airlines. Также требуют обратить внимание на нарушение прав ЛГТБ и обеспечение независимого расследования гибели Бориса Немцова.

Среди требований – прекращение аннексии грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии, выполнение Минских соглашений, а также отказ в поддержке вооруженных формирований на Донбассе, участником которых является Российская Федерация, и отмена незаконной аннексии Крыма. Россию призывают соблюдать Европейскую конвенцию о правах человека и безоговорочно выполнять решения суда.

Как ранее сообщалось, регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял неожиданное решение, подыграв Российской Федерации. Согласно решению комитета, делегаты РФ, поддерживавшие аннексию Крыма, получили право на дальнейшую работу

Напомним, вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы.